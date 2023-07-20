Не получилось, не фартануло: житель Кировской области сядет за 31 преступление

Банковские данные фирм мужчина передал соучастникам. Фото: epp.genproc.gov.ru/web/proc_43

Первомайский районный суд Кирова вынес приговор 40-летнему местному жителю.

В 2020-2021 годах мужчина, действуя в составе преступной группы, участвовал в незаконном создании 18 фирм-однодневок и передал соучастникам банковские реквизиты этих организаций.

В дальнейшем данные использовались для неправомерного оборота денежных средств. Точную сумму в прокуратуре Кировской области не разглашают.

Уголовное дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица; 18 эпизодов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей; 13 эпизодов). Приговор суда - 3 года колонии строгого режима.