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НовостиОбщество20 июля 2023 13:14

Панова утвердили омбудсменом Кировской области

Александр Георгиевич уже занимал этот пост
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Александр Панов принес присягу в четверг, 20 июля. Фото: www.ombudsman.kirov.ru

Александр Панов принес присягу в четверг, 20 июля. Фото: www.ombudsman.kirov.ru

Новый (старый) уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов принес присягу в четверг, 20 июля.

Ранее депутаты Заксобрания региона проголосовали за его назначение и отправили в Москву соответствующее постановление. Затем российский омбудсмен Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру.

Теперь же депутаты повторно проголосовали за - и Панов официально вступил в должность. Помощник гендиректора завода «Маяк» уже занимал этот пост в 2015-2020 годах. После должность перешла к Галине Бурковой, которая несколько месяцев назад получила новое назначение и стала главой Избиркома Кировской области.