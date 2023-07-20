Панова утвердили омбудсменом Кировской области

Александр Панов принес присягу в четверг, 20 июля. Фото: www.ombudsman.kirov.ru

Новый (старый) уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов принес присягу в четверг, 20 июля.

Ранее депутаты Заксобрания региона проголосовали за его назначение и отправили в Москву соответствующее постановление. Затем российский омбудсмен Татьяна Москалькова утвердила кандидатуру.

Теперь же депутаты повторно проголосовали за - и Панов официально вступил в должность. Помощник гендиректора завода «Маяк» уже занимал этот пост в 2015-2020 годах. После должность перешла к Галине Бурковой, которая несколько месяцев назад получила новое назначение и стала главой Избиркома Кировской области.