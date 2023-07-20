Соколов заявил, что власти преодолели недоверие кировских застройщиков

Сейчас, по словам главы региона, компании перестали саботировать аукционы. Фото: kirovreg.ru

Год назад застройщики саботировали участие в закупках по нацпроектам из-за невыдачи разрешений на строительство. Об этом заявил губернатор Соколов в отчете перед Заксобранием Кировской области.

К моменту прихода Соколова, по его собственным словам, в строительной сфере были большие проблемы: фактически разгорался конфликт правительства с застройщиками.

- Мы буквально перезагрузили ситуацию в отрасли, - отметил глава региона. - Долго преодолевали недоверие. Но мы обозначили строителям, что установим понятные, законные и равные для всех правила игры, поэтому к концу года ситуация изменилась.

Итогом стали 20 договоров о комплексном развитии территорий. Параллельно застройщики заявились на несколько аукционов по возведению садиков и школ. «Разрулилась» и ситуация с расселением аварийных домов.

Соколов еще раз повторил обещание решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023-го.

Неясным остался вопрос капремонтов жилых домов: губернатор сказал, что в минувшем году работы шли с большим опозданием, но в нынешнем году уже заключено множество договоров с подрядчиками. Это, возможно, и так, но прокуратура совсем недавно сообщала, что прошлогодние проблемы не решены до сих пор, а новые копятся с не меньшей скоростью.