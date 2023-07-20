В Кировской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю девочку

Девочка пропала сутки назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавшую девочку-подростка. В последний раз Полину Шангину видели в Туже 19 июля. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Известно, что она может находиться в Кирове.

Приметы девочки сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Полине 15 лет, рост 160 см, нормального телосложения, русоволосая. На момент пропажи была одета в черную футболку с красной надписью, черные брюки и черные кеды с белой подошвой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Полины, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.