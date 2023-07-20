Аптечный пункт в Левинцах продолжает работу

В аптечном пункте продолжают отпускать лекарства, несмотря на отсутствие фармацевта. Фото: medkirovru

Ранее мы сообщали, что в Оричевском районе 2000 жителей остались без лекарств. Все дело в том, что из единственного аптечного пункта на весь поселок уволился фармацевт, а замены ему не нашлось. В связи с этим получать льготные лекарства можно было только в ближайших населенных пунктах - Стрижах и Оричах.

В областном Минздраве поясняют, что, несмотря на увольнение фармацевта, обеспечение жителей Левинцев лекарствами, в том числе льготными, продолжается.

- На период поиска постоянного сотрудника пункт будет работать по графику: 2 раза в неделю, вторник и пятница с 08.00 до 16.00. Информация о графике работы размещена в амбулатории, а также озвучивается пациентам при ее посещении, - добавили в пресс-службе ведомства.