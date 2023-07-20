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НовостиОбщество20 июля 2023 9:43

В Кировской области на восстановление экономики и соцсферы направили более 3 млрд рублей

Средства ушли на меры поддержки бизнеса, предприятий и жителей региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Основной эффект от принятых мер оказался заметен в базовых отраслях экономики.

Основной эффект от принятых мер оказался заметен в базовых отраслях экономики.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее Кировская область предприняла ряд антикризисных мер. Среди них - установление пониженных налоговых ставок по УНС на 2023-2025 годы, поддержка предприятий потребкооперации и организаций IT-сферы, докапитализация региональных институтов развития, помощь аэропорту «Победилово» и транспортным предприятиям.

Власти также привлекли дополнительные средства на поддержку аграриев, поддержали участников СВО и их семьи.

Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, в целом на эти цели потратили почти 3,2 миллиарда рублей. Принятые меры в основном сказались на базовых отраслях экономики.

Ранее мы также сообщали, что в 2022 году объем инвестиций в Кировской области достиг исторического максимума.