В Кировской области на восстановление экономики и соцсферы направили более 3 млрд рублей

Основной эффект от принятых мер оказался заметен в базовых отраслях экономики. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее Кировская область предприняла ряд антикризисных мер. Среди них - установление пониженных налоговых ставок по УНС на 2023-2025 годы, поддержка предприятий потребкооперации и организаций IT-сферы, докапитализация региональных институтов развития, помощь аэропорту «Победилово» и транспортным предприятиям.

Власти также привлекли дополнительные средства на поддержку аграриев, поддержали участников СВО и их семьи.

Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, в целом на эти цели потратили почти 3,2 миллиарда рублей. Принятые меры в основном сказались на базовых отраслях экономики.

Ранее мы также сообщали, что в 2022 году объем инвестиций в Кировской области достиг исторического максимума.