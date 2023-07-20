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НовостиОбщество20 июля 2023 8:15

В 2022 году объем инвестиций в Кировской области достиг рекордного значения

Цифра стала историческим максимумом за последние десятилетия
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Основная часть инвестиций - средства, вложенные предприятиями.

Основная часть инвестиций - средства, вложенные предприятиями.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году объем инвестиций в Кировской области достиг исторического максимума. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

За минувший год приток инвестиций в основной капитал составил 85 миллиардов рублей - рекорд за последние десятилетия. Более 70 миллиардов из общего количества - средства предприятий, вложенные в развитие.

Это также позволило увеличить зарплату работников: в 2022 году она выросла на 13% в сравнении с 2021 годом и составила 40,8 тысячи рублей. Среднедушевой доход увеличился на 12%.

В целом в 2022 году экономика региона выросла на 0,7% к уровню 2022 года. Рост произошел в основном за счет отраслей промышленности, сельского хозяйства и строительства.