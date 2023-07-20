УФСИН Кировской области отдает служебных собак в добрые руки

Все животные привиты, у них есть ветеринарные книжки. Фото: vk.com/ufsin43

Когда животные в силу возраста уже не могут оставаться на службе, для них подыскивают новых хозяев. На сей раз свой дом ищут отслужившие немецкие овчарки, работавшие в УФСИН Кировской области. Собаки привиты и обследованы, имеют веткнижки. Их готовы отдать на безвозмездной основе.

- Животные неагрессивные и жизнерадостные. Они смогут стать отличными друзьями и охранниками. Все собаки прошли специальные курсы дрессировки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Если вы заинтересованы в обретении верного друга, узнать подробную информацию можно по телефону: +7 919 524 36 79 (Андрей Владимирович Симонов).