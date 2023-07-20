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НовостиПроисшествия20 июля 2023 7:52

В Орлове сбили шестилетнего ребенка на велосипеде

Мальчик получил травмы в результате столкновения с легковушкой
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Орловской. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Орловской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Орлове сбили шестилетнего мальчика. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 18 июля в 14.15. У дома №13 по улице Орловской «ЗАЗ» сбил шестилетнего ребенка на велосипеде. В результате мальчик получил травмы. Известно также, что за рулем легковушки находился 18-летний парень.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло семь ДТП. В них погибли четыре человека и пострадали семь.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на месяц ограничат движение по Северному кольцу.