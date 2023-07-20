Победилово остается убыточным, а сотрудники бегут в РЖД

Вопрос с парковкой обещают решить до конца года. Фото: kirovreg.ru

Пассажиропоток Победилова в 2022 году вырос на 10% (до 370 тысяч человек), а доходы от авиадеятельности составили 91,4 миллиона рублей. Об этом депутатам Заксобрания рассказал гендиректор АО «Аэропорт Победилово» Александр Фомин.

План - до 2025 года довести пассажиропоток до отметки в 500 тысяч человек в год, привлечь новые авиакомпании и расширить сеть маршрутов. Фомин также признался: средняя зарплата в Победилове - 31,5 тысяча рублей. АО обучает и стажирует сотрудников, которые после получения сертификатов в большинстве своем уходят в РЖД. При этом гендиректор считает, что спасти ситуацию могут только субсидии.

Представитель Контрольно-счетной палаты говорил об убыточности предприятия и о том, что эта тенденция со временем не меняется.

Депутаты в ответ усомнились в разумности денежных вливаний в Победилово, а также в реальности планов по пропуску 500 тысяч пассажиров в год. Этому, по словам депутатов, не способствует ни отсутствие гостиницы и толковой парковки, ни состояние аэровокзала и прилегающей территории. Альберт Бикалюк, к примеру, спрашивал, почему бы парковку не сделать платной.

Фомин в итоге заверил депутатов, что парковка у аэропорта точно появится в 2023 году.