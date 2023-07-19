На Студенческом проезде в Кирове делают тротуары и ставят бордюры

На участке от улицы Производственной до Московской, 6 делают песчаное и щебеночное основание дороги. Фото: правительство Кировской области

На Студенческом проезде начали третий этап работ, - сообщают в администрации Кирова.

Ранее на двух участках уже сделали песчаное и щебеночное основание, уложили верхний асфальтобетонный слой и дождеприемные колодцы. Сейчас делают тротуары и устанавливают бордюрные камни.

А на участке от улицы Производственной до Московской, 6 фрезеруют старое покрытие, разрабатывают грунт, делают песчаное и щебеночное основание дороги. До конца недели верхний слой одного из участков должен быть готов.

Студенческий проезд капитально ремонтируют по нацпроекту БКД. Это будет четырехполосная дорога с ливневой канализацией, тротуарами и новым освещением. Срок сдачи - 1 октября 2023 года. Подрядчик - «Вятавтодор».