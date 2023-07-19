Памятник солдатам отремонтировали в Кировской области

Мемориал обновили в селе Косино. Фото: правительство Кировской области

В Верхошижемском районе реализован очередной проект поддержки местных инициатив.

В селе Косино отремонтировали памятник бойцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На это потратили почти 1,5 миллиона рублей

Памятник поставили более 30 лет назад, в 1970-м, - сообщают в правительстве Кировской области. Именно здесь проводят патриотические мероприятия, поэтому жители решили отремонтировать мемориал и активно участвовали в ППМИ-2023.

Постамент отреставрировали, фигуру солдата и барельеф привели в порядок. Мемориальную доску тоже обновили. Дорожку к памятнику отремонтировали, территорию вокруг - благоустроили.