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НовостиОбщество19 июля 2023 14:46

После жалоб кировчан на запах с «Дороничей» воздух проверили, но нарушений не нашли

Превышений ПДК пробы не показали
Петр МАКСИМОВ
Даже если и пахло, нормы на этот раз нарушены не были

Даже если и пахло, нормы на этот раз нарушены не были

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кирова вновь пожаловались на неприятные запахи. Люди предположили, что виновник их появления - агрофирма «Дороничи».

В связи с этим управление Роспотребнадзора по Кировской области дополнительно проверило воздух в зоне жилой застройки.

13-14 июля пробы в разное время суток взяли на улицах Капитана Дорофеева, 5 и Потребкооперации, 44. Воздух исследовали на аммиак, метан, сероводород, оксид и диоксид азота и другие вещества.

- По результатам исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не установлено, - заключили эксперты.