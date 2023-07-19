В Кирове благоустроят Ежовский комплекс и территории у стадиона «Локомотив»

Сейчас обсуждаются планы по благоустройству нескольких городских территорий. Фото: kirovreg.ru

В Кирове благоустроят общественные пространства. Подробности сообщили в областном правительстве.

Так, например, один из объектов - территория у стадиона «Локомотив». Инициативная группа разработала предварительный проект ее развития. Планируется расширить инфраструктуру для занятия футболом, сохранить парковую зону и места массового отдыха кировчан. Готовы также планы по развитию территории Ежовских озер - так называемого Ежовского комплекса, и парка «Алые паруса» на Московской.

Помимо того, обсуждаются планы по благоустройству еще нескольких территорий. Создать места для занятий спортом можно у Северной набережной за Больницей скорой медицинской помощи и за железнодорожным переездом в Нововятском районе.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове к 650-летию города благоустроят сквер на Дерендяева.