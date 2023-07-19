В Кирове начали ремонтировать ограду Александровского сада

Сейчас подрядчик ведет пескоструйную очистку. Фото: киров.рф

В Александровском саду начался ремонт ограды. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работы ведутся в рамках приведения в порядок объектов культурного наследия. Сейчас специалисты занимаются пескоструйной очисткой ограды. На это время движение по Пионерскому переулку ограничили.

Отметим, что, согласно муниципальному контракту, сохранению подлежат входной павильон Александровского сада, а также центральная и береговая ротонды. Все эти сооружения считаются объектами культурного наследия.

В мэрии сообщают, что в ближайшее время также будут поставлены материалы для ремонта обелиска борцам за советскую власть. Ранее уже началось восстановление памятника С.Н. Халтурину.