В Кирове транспортная полиция сняла «зацепера» с поезда

Мужчина путешествовал, зацепившись за вагон грузового поезда. Фото: Никита ПОЛЬКО

Как рассказали в управлении на транспорте МВД России, об инциденте сообщили работники железной дороги. На перегоне «Поздино - Полой» они увидели некоего мужчину, который путешествует довольно интересным способом - зацепившись за вагон грузового поезда.

На станцию выехали сотрудники Кировского линейного отдела. Они и задержали «зацепера», которым оказался 49-летний уроженец Владимира. По его словам, он так пытался доехать до нужной станции. Полицейские составили протокол на мужчину. За нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте его оштрафовали на 2000 рублей.

Кировчан предупреждают: большинство травмирующих инцидентов в зоне движения поездов происходит из-за нарушения правил безопасности. Попытка забраться на подвижной состав, переход путей в неположенном месте, чтобы сократить дорогу, игнорирование полосы безопасности на перроне - любое из них может стать роковым.