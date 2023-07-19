В Пижанском районе иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево

В аварии пострадали две пассажирки и водитель. Фото: ГИБДД Кировской области

В Пижанском районе три человека пострадали в ДТП. Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 18 июля в 04.10. На 164 км автодороги «Киров-Советск-Яранск» автомобиль «Ленд Ровер» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. В результате пострадали три человека - 42-летний водитель и пассажирки в возрасте 51 и 18 лет. Степень тяжести их травм не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек.

Ранее мы также сообщали о ДТП в Советском районе, которое случилось 19 июля. Иномарка вылетела в кювет и загорелась, в результате чего погибли четыре человека.