В Кирове на неделю перекроют участок улицы Казанской

На участке проведут ремонт теплосетей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют участок улицы Казанской. Подробности сообщает горадминистрация.

Движение ограничат в районе дома №66а с 19 по 26 июля. Причина тому - ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать пути объезда.

Кроме того, в Кирове перекроют еще несколько участков - Комсомольской и Карла Маркса. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. Работы продлятся до августа. Подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее мы также сообщали, что сегодня, 19 июля, на юго-западе Кирова временно отключат несколько светофоров. Об этом можно прочитать по этой ссылке.