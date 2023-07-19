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НовостиОбщество19 июля 2023 9:08

В Кирове на неделю перекроют участок улицы Казанской

Водителей просят заранее строить свой маршрут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке проведут ремонт теплосетей.

На участке проведут ремонт теплосетей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно перекроют участок улицы Казанской. Подробности сообщает горадминистрация.

Движение ограничат в районе дома №66а с 19 по 26 июля. Причина тому - ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Автомобилистов просят заблаговременно выбирать пути объезда.

Кроме того, в Кирове перекроют еще несколько участков - Комсомольской и Карла Маркса. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. Работы продлятся до августа. Подробную информацию можно узнать здесь.

Ранее мы также сообщали, что сегодня, 19 июля, на юго-западе Кирова временно отключат несколько светофоров. Об этом можно прочитать по этой ссылке.