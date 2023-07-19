2000 жителей Оричевского района остались без лекарств из-за увольнения фармацевта

После увольнения фармацевта аптека перестала работать, поскольку замены сотруднику не было. Фото: Мария АНАНОВА

Как рассказали активисты ОНФ, на весь поселок Левинцы работал один аптечный пункт - в местном ФАПе. А неделю назад он закрылся из-за увольнения фармацевта, замены у которого не было.

В итоге жители Левинцев остались без лекарств. Среди двух тысяч человек - множество пенсионеров и инвалидов. Теперь забрать препараты по региональным и федеральным льготам можно только в соседних населенных пунктах.

До Оричей нужно ездить на такси, поскольку общественный транспорт туда не ходит, и поездка в одну сторону обойдется в 300 рублей. До Стрижей можно добраться общественным транспортом, но с ним есть проблемы, и на поездку уйдет несколько часов.

Активисты обратились в областной Минздрав. Они хотят знать, ищет ли ведомство нового сотрудника и когда можно ожидать возобновления работы аптечного пункта.