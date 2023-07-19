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НовостиОбщество19 июля 2023 8:28

2000 жителей Оричевского района остались без лекарств из-за увольнения фармацевта

Без единственного сотрудника аптечный пункт перестал работать
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
После увольнения фармацевта аптека перестала работать, поскольку замены сотруднику не было.

После увольнения фармацевта аптека перестала работать, поскольку замены сотруднику не было.

Фото: Мария АНАНОВА

Как рассказали активисты ОНФ, на весь поселок Левинцы работал один аптечный пункт - в местном ФАПе. А неделю назад он закрылся из-за увольнения фармацевта, замены у которого не было.

В итоге жители Левинцев остались без лекарств. Среди двух тысяч человек - множество пенсионеров и инвалидов. Теперь забрать препараты по региональным и федеральным льготам можно только в соседних населенных пунктах.

До Оричей нужно ездить на такси, поскольку общественный транспорт туда не ходит, и поездка в одну сторону обойдется в 300 рублей. До Стрижей можно добраться общественным транспортом, но с ним есть проблемы, и на поездку уйдет несколько часов.

Активисты обратились в областной Минздрав. Они хотят знать, ищет ли ведомство нового сотрудника и когда можно ожидать возобновления работы аптечного пункта.