Кировское «Динамо» на старте Кубка России ждет домашний матч

Матч запланирован на 2 августа. Фото: kirovreg.ru

Состоялась жеребьевка нижней сетки Кубка России.

Кировское «Динамо» в матче 1/256 финала сыграет с «Композитом» из Павловского Посада. Подмосковный коллектив дебютирует на профессиональном уровне.

Кубковая дуэль пройдет в Кирове, на стадионе ВятСШОР, 2 августа, - пишет СпортInside.

Победитель матча выйдет на «Чертаново» в следующем раунде.

Напомним, «Динамо» попало в дивизион Б Второй лиги.

Ранее в клубе представили тренерский состав из четырех специалистов.