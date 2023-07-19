Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 июля 2023 7:42

Кировское «Динамо» на старте Кубка России ждет домашний матч

Кировчане сыграют с павлопосадским «Композитом»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Матч запланирован на 2 августа. Фото: kirovreg.ru

Матч запланирован на 2 августа. Фото: kirovreg.ru

Состоялась жеребьевка нижней сетки Кубка России.

Кировское «Динамо» в матче 1/256 финала сыграет с «Композитом» из Павловского Посада. Подмосковный коллектив дебютирует на профессиональном уровне.

Кубковая дуэль пройдет в Кирове, на стадионе ВятСШОР, 2 августа, - пишет СпортInside.

Победитель матча выйдет на «Чертаново» в следующем раунде.

Напомним, «Динамо» попало в дивизион Б Второй лиги.

Ранее в клубе представили тренерский состав из четырех специалистов.