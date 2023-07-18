Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто18 июля 2023 15:45

Участки улиц Комсомольской и Карла Маркса в Кирове перекроют

Под проезжей частью лежат теплосети, которые нужно реконструировать
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подрядчик начнет работы в ближайшее время. Фото: киров.рф

Подрядчик начнет работы в ближайшее время. Фото: киров.рф

В Кирове, в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Комсомольской, будут реконструировать теплосети. Подрядчик начнет работы в ближайшее время, - сообщили в мэрии.

Тепловая камера расположена под проезжей частью, поэтому для реконструкции придется перекрыть дорогу по Карла Маркса (от Комсомольской до Блюхера). Подрядчик «ТеплоЭнергоСтрой» должен закончить работы и восстановить благоустройство к 5 августа.

А с 1 по 10 августа ограничат движение по Комсомольской, у перекрестка с Карла Маркса. Здесь также будут обновлять сети.

Напомним, ранее стало известно об ограничении проезда по участку улицы Казанской.