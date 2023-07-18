Светофоры отключат на юго-западе Кирова

Светофоры погаснут на улице Энтузиастов. Фото: администрация Кирова

В среду, 19 июля, на юго-западе Кирова отключат несколько светофоров. Об этом предупреждает городской отдел ГИБДД.

Плановое отключение пройдет из-за ремонтных работ на улице Энтузиастов, у дома № 25. Светофоры отключат в 11.00 часов. Работы должны закончить к 14.00 часам.

Водителей просят при проезде перекрестков, где не работают светофоры, руководствоваться требованиями приоритетных дорожных знаков.

Ранее стало известно о перекрытии проезда по участку улицы Казанской в Кирове.