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НовостиПроисшествия18 июля 2023 14:05

Сбилась на несколько километров: как в вятских лесах искали заблудившуюся старушку

Полицейские нашли пенсионерку из Кировской области, блуждавшую по лесу
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Пожилую женщину удалось отыскать лишь к ночи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пожилую женщину удалось отыскать лишь к ночи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пожилая жительница Котельничского района вечером в понедельник, 17 июля, ушла в лес со станции Ежиха.

Пенсионерка хотела собрать грибов, но потеряла дорогу и не могла сама выйти из лесного массива. Однако ей удалось дозвониться в дежурную часть МВД.

Полицейские выехали на место, женщина оставалась на связи. Местонахождение котельничанки удалось вычислить именно по сигналу мобильного телефона. Около 3 часов ночи ее нашли примерно в 2 500 метрах от места захода в лес. Здоровью пенсионерки ничего не угрожало. Полицейские помогли ей добраться домой с собранными грибами.

Телефоны на такие случаи: 102 (полиция) и 112 (дежурно-диспетчерская служба).

Ранее полицейские точно так же спасли братьев-рыбаков, заблудившихся в лесном массиве.