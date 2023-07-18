Проезд по улице Казанской в Кирове ограничили на 9 дней

Изменение в схеме проезда рассчитано до 26 июля. Фото: киров.рф

В Кирове ограничили движение транспорта по очередному участку улично-дорожной сети.

О временном ограничении движения сообщают в ОГИБДД по городу Кирову.

Со вторника, 18 июля, прекращено движение автомобилей на участке по улице Казанской, у дома № 66а. Причина - аварийно-восстановительные работы на теплосетях.

Ограничение будет действовать до среды, 26 июля.

- Рекомендуем водителям заранее продумывать объездные пути при построении маршрута, - заключают автоинспекторы.

Ранее власти предупредили, что до 15 сентября автобусы могут ходить с задержками из-за перекопанного перекрестка Октябрьского проспекта с улицей Воровского.