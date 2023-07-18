Деятельность ГДМС признали неэффективной, а само предприятие - закредитованным

А генеральному директору предприятия выписывали баснословные премии Фото: Анастасия ОСИПОВА

Деятельность АО «Гордормостстрой» (ГДМС) проверила Контрольно-счетная палата. Аудиторов интересовала работа ГДМС в 2021-2022 годах, а также в истекшем периоде нынешнего года.

Итого: на предприятии выявили недостаток собственных средств и зависимость от внешних денежных источников. Деятельность ГДМС признана неэффективной, - рассказала председатель палаты Елена Мерзлякова на профильной комиссии городской Думы.

По словам Елены Георгиевны, одна из главных проблем - рост кредиторской задолженности в разы: ГДМС в отчетном периоде взяло кредитов на 500 с лишним миллионов рублей. Плюсом наложились многочисленные штрафы, пени и неустойки, огромные премии генеральному директору, рост процентов по кредитам. Ставки замгендиректора по экономическим вопросам давно нет, хотя именно такой специалист мог бы решить часть проблем.

В администрации Кирова, как сказала Мерзлякова, за ГДМС не следят, АО не управляют, не стремятся к финансовой самостоятельности предприятия.

Материалы проверки доведены до прокуратуры. Если найдутся признаки нарушения законов, правоохранители будут принимать меры.