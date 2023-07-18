25 тысяч жителей Кировской области проголосовали за объекты «дорожного миллиарда»

Выбранные участки дорог отремонтируют в 2024 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжается голосование за объекты «дорожного миллиарда», которые отремонтируют в 2024 году. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

На данный момент свои голоса отдали уже 25 тысяч жителей. К 1 августа опрос завершится, и на его основе сформируют список участков дорог, подлежащих ремонту. Голосование идет в большинстве муниципальных образований Кировской области, его механизм определяет местная администрация.

Напомним, «дорожный миллиард» выделили муниципалитетам на ремонт при условии, что жители самостоятельно выберут участки. В будущем году программа продолжится и улучшится: три самых активных муниципальных образования получат дополнительные средства.

Добавим также, что в текущем году по программе планируется отремонтировать 175 дорожных объектов общей протяженностью 125,9 км.