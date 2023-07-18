В 41 школу Кировской области поставят современное оборудование

Оборудование поступает в школы в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, техника поступит в учебные заведения в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2019-2022 годах он охватил 248 школ.

Оборудование позволит нагляднее доносить информацию до учеников и сделать образовательный процесс интереснее. В свою очередь, для педагогов проводят специальные курсы, чтобы повысить их компетенцию в области современных технологий. Более тысячи преподавателей прошли обучение за минувшие годы.

Современная цифровая среда также предлагает полезные сервисы. К примеру, электронная библиотека «Моя школа» предоставляет бесплатный доступ к образовательному контенту по всем предметам и темам школьной программы.