В Кирове планируется строить дорогу-дублер улицы Ленина

Сроки строительства на данный момент не называются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове обсуждается строительство дороги-дублера улицы Ленина. Подробности сообщили в областном Минстрое.

Вопрос обсудили на совещании в ведомстве. Согласно планам, дублер станет продолжением улицы Ивана Попова и пройдет через будущий микрорайон Новые Чистые пруды. Ожидается, что работы войдут в инфраструктурное меню с участием государственной компании «ДОМ.РФ». Сейчас регион составляет заявку.

Во время совещания также рассмотрели вопрос формирования земельных участков, по которым пройдет новая дорога. Помимо того, сейчас обсуждается возможность реализации инфраструктурных проектов на территории нового микрорайона. К ним относится, в частности, прокладка инженерных коммуникаций.