В ГИС Кировской области появились электрозаправочные станции

Сейчас в Кирове есть четыре электрозаправочные станции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИС Кировской области отметили места с зарядками для электрокаров. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент в Кирове есть четыре электрозаправочные станции:

- Дзержинского, 77;

- Московская, 116а/1;

- Преображенская, 34;

- Ленина, 196.

Посмотреть карту можно по этой ссылке. Кликнув на соответствующую иконку, можно узнать всю необходимую информацию о станции: тип, адрес, владелец, тип используемого коннектора, стоимость зарядки.