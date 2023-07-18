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НовостиОбщество18 июля 2023 9:35

В ГИС Кировской области появились электрозаправочные станции

На карте есть вся необходимая информация
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас в Кирове есть четыре электрозаправочные станции.

Сейчас в Кирове есть четыре электрозаправочные станции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИС Кировской области отметили места с зарядками для электрокаров. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент в Кирове есть четыре электрозаправочные станции:

- Дзержинского, 77;

- Московская, 116а/1;

- Преображенская, 34;

- Ленина, 196.

Посмотреть карту можно по этой ссылке. Кликнув на соответствующую иконку, можно узнать всю необходимую информацию о станции: тип, адрес, владелец, тип используемого коннектора, стоимость зарядки.