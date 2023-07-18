В ГИС Кировской области появились электрозаправочные станции

Сейчас в Кирове есть четыре электрозаправочные станции.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ГИС Кировской области отметили места с зарядками для электрокаров. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.
На данный момент в Кирове есть четыре электрозаправочные станции:
- Дзержинского, 77;
- Московская, 116а/1;
- Преображенская, 34;
- Ленина, 196.
Посмотреть карту можно по этой ссылке. Кликнув на соответствующую иконку, можно узнать всю необходимую информацию о станции: тип, адрес, владелец, тип используемого коннектора, стоимость зарядки.