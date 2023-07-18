В Кировской области нашли работу более 300 человек с ограниченными возможностями здоровья

В регионе заквотировано почти 3000 мест для людей с ОВЗ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на данный момент в области заквотировано 2,9 тысячи рабочих мест для инвалидов. Наиболее востребованные ими должности - сторож, кладовщик, фасовщик, курьер, подсобный рабочий.

Отметим, что в случае, если работодателю сложно выделить специализированные рабочие места для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, он может заключить соглашение о трудоустройстве в счет квоты с другими компаниями, у которых есть такая возможность.

Так действует, к примеру, Кировское производственное предприятие «Прожектор» Всероссийского общества слепых, изначально созданное для социальной реабилитации инвалидов по зрению. С 2018 года они сотрудничают с филиалом АО «Дороги и мосты», с 2022 года - с ЗАО «Кировский молочный комбинат». В компании подчеркивают, что совместно с другими организациями они помогают инвалидам трудоустроиться и реабилитироваться.