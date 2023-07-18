В Кировской области пройдет прямая линия с главным неврологом региона

Прямая линия пройдет в течение одного часа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчане смогут получить консультацию невролога по телефону. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Неделя с 17 по 23 июля объявлена Неделей сохранения здоровья головного мозга в честь Всемирного дня мозга (22 июля). В рамках этого события в Кировской области состоится прямая телефонная линия на тему «Первые признаки инсульта. Оказание экстренной и неотложной помощи». Консультировать жителей региона по этому и другим вопросам будет главный специалист-невролог Кировской области Василий Геннадьевич Мальцев.

Прямая линия состоится в среду, 19 июля, с 14.00 до 15.00. Желающие получить консультацию смогут позвонить по телефону (8332) 38-13-23.