В Кирове 18 июля проведут очередной показ фильмов под открытым небом

Предстоящий показ станет четвертым из семи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове состоится очередной кинопоказ под открытым небом. Об этом информирует областной Центр развития туризма.

Показ фильмов состоится 18 июля во дворе дома №31 по Ивана Попова. Ранее планировалось, что четвертое по счету мероприятие состоится 13 июля, однако его перенесли из-за непогоды.

Как сообщают организаторы, в 19.00 начнется анимационная программа для детей. Просмотр фильма, который выберут сами зрители, стартует в 20.30.

В Центре развития туризма также отметили, что организаторы запланировали всего семь показов фильмов под открытым небом.