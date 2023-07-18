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НовостиОбщество18 июля 2023 7:57

В Кирове 18 июля проведут очередной показ фильмов под открытым небом

Жителей и гостей города ждут на Ивана Попова, 31
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предстоящий показ станет четвертым из семи.

Предстоящий показ станет четвертым из семи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове состоится очередной кинопоказ под открытым небом. Об этом информирует областной Центр развития туризма.

Показ фильмов состоится 18 июля во дворе дома №31 по Ивана Попова. Ранее планировалось, что четвертое по счету мероприятие состоится 13 июля, однако его перенесли из-за непогоды.

Как сообщают организаторы, в 19.00 начнется анимационная программа для детей. Просмотр фильма, который выберут сами зрители, стартует в 20.30.

В Центре развития туризма также отметили, что организаторы запланировали всего семь показов фильмов под открытым небом.