18 июля в Кирове пройдут плановые отключения воды

Отключения займут от трех до девяти часов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
18 июля кировчане останутся без воды. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Как сообщает компания, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях. Параметры подачи воды изменят по следующим адресам:
Октябрьский район с 09.30 до 12.00 по запросу сторонних организаций
- Карла Либкнехта,58. Ленинский район с 09.00 до 18.00 по запросу сторонних организаций
- Воровского, 86. Ленинский район с 09.00 до 18.00 по запросу сторонних организаций
- проспект Строителей, 17/1.
Октябрьский район с 09.30 до 18.00 по запросу сторонних организаций
- Октябрьский проспект, 1, 3, 5.
Первомайский район, Гнусино с 09.00 до 12.00
- Трактовая;
- Согласия;
- Светлая;
- Цветочная;
- Сиреневая;
- Павла Корчагина, 252, 254.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.