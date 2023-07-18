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НовостиОбщество18 июля 2023 7:48

18 июля в Кирове пройдут плановые отключения воды

Это связано с ремонтом сетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Отключения займут от трех до девяти часов.

Отключения займут от трех до девяти часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

18 июля кировчане останутся без воды. Об отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Как сообщает компания, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях. Параметры подачи воды изменят по следующим адресам:

Октябрьский район с 09.30 до 12.00 по запросу сторонних организаций

- Карла Либкнехта,58. Ленинский район с 09.00 до 18.00 по запросу сторонних организаций

- Воровского, 86. Ленинский район с 09.00 до 18.00 по запросу сторонних организаций

- проспект Строителей, 17/1.

Октябрьский район с 09.30 до 18.00 по запросу сторонних организаций

- Октябрьский проспект, 1, 3, 5.

Первомайский район, Гнусино с 09.00 до 12.00

- Трактовая;

- Согласия;

- Светлая;

- Цветочная;

- Сиреневая;

- Павла Корчагина, 252, 254.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.