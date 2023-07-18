На улице Воровского в Кирове приводят в порядок кустарники

Специалисты работают в юго-западном районе. Фото: t.me/green_vyatka
В юго-западном районе города Кирова приводят в порядок зеленые насаждения.
Специалисты взялись за обрезку кустарников по улице Воровского. Сотрудники отдела зеленого строительства УДПИ столкнулись с проблемой в ходе работ.
- В кустарниках появляются поросли клена ясенелистного, - сообщили в отделе. - Он вытесняет культурные виды. В связи с этим часть кустарников, где была выявлена поросль, в следующем году придется выкорчевать полностью. После мы высадим новые кустарники.
Фото: t.me/green_vyatka
Напомним, на Театралке в понедельник, 17 июля, убирали аварийные деревья. На их месте, по данным ВятГУ, также появятся новые зеленые насаждения.
Кроме того, по городу расставляют кадки с кленами Гиннала.