На улице Воровского в Кирове приводят в порядок кустарники

Специалисты работают в юго-западном районе. Фото: t.me/green_vyatka

В юго-западном районе города Кирова приводят в порядок зеленые насаждения.

Специалисты взялись за обрезку кустарников по улице Воровского. Сотрудники отдела зеленого строительства УДПИ столкнулись с проблемой в ходе работ.

- В кустарниках появляются поросли клена ясенелистного, - сообщили в отделе. - Он вытесняет культурные виды. В связи с этим часть кустарников, где была выявлена поросль, в следующем году придется выкорчевать полностью. После мы высадим новые кустарники.

Фото: t.me/green_vyatka

Напомним, на Театралке в понедельник, 17 июля, убирали аварийные деревья. На их месте, по данным ВятГУ, также появятся новые зеленые насаждения.

Кроме того, по городу расставляют кадки с кленами Гиннала.