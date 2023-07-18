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НовостиОбщество18 июля 2023 6:46

На улице Воровского в Кирове приводят в порядок кустарники

Проблемой для бригады стала поросль клена, вытесняющая культурные виды
Петр МАКСИМОВ
Специалисты работают в юго-западном районе. Фото: t.me/green_vyatka

Специалисты работают в юго-западном районе. Фото: t.me/green_vyatka

В юго-западном районе города Кирова приводят в порядок зеленые насаждения.

Специалисты взялись за обрезку кустарников по улице Воровского. Сотрудники отдела зеленого строительства УДПИ столкнулись с проблемой в ходе работ.

- В кустарниках появляются поросли клена ясенелистного, - сообщили в отделе. - Он вытесняет культурные виды. В связи с этим часть кустарников, где была выявлена поросль, в следующем году придется выкорчевать полностью. После мы высадим новые кустарники.

Фото: t.me/green_vyatka

Фото: t.me/green_vyatka

Напомним, на Театралке в понедельник, 17 июля, убирали аварийные деревья. На их месте, по данным ВятГУ, также появятся новые зеленые насаждения.

Кроме того, по городу расставляют кадки с кленами Гиннала.