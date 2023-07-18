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НовостиОбщество18 июля 2023 6:06

Кировчанок приглашают на парад невест 23 июля

Организаторы заверяют: конечно, «будут красивые фоточки и видосики»
Петр МАКСИМОВ
Главное условие участия - соблюдение дресс-кода (свадебное либо белое платье)

Главное условие участия - соблюдение дресс-кода (свадебное либо белое платье)

Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА

В воскресенье, 23 июля («в красивую дату»), в Кирове пройдет очередной парад невест.

- Белоснежная колонна пройдет от КРИНа до Театральной площади, - сообщают организаторы акции. - Шествие закончится флешмобом в центре города. Конечно, будут красивые фоточки и видосики.

Присоединиться к акции может любая желающая кировчанка. Достаточно прийти в свадебном или белом платье. Сбор участниц в 15.00, парад рассчитан на полтора часа.

- Украсим Киров необычной демонстрацией! - призывают организаторы.