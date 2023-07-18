Кировчане рассказали, что раздражает в их вторых половинках

Вредные привычки, храп и неряшливость - вот топ черт, с которыми супругам смириться труднее всего Фото: Антон СЕНЬКО

Эксперты рассказали, какие привычки супругов раздражают кировчан. Опрос жителей города, состоящих в браке, провел портал по поиску работы SuperJob.

Женщин зачастую раздражает, если супруг курит (12%), храпит (8%) и разводит беспорядок (7%). Менее актуальные, но все же распространенные проблемы - пристрастие мужей к спиртному, привычка повышать голос, лень, интернет-зависимость.

Мужчин больше всего раздражает, когда жена курит (8%), нудит (3%) и много болтает (3%).

Одинаково раздражает мужчин и женщин бесконечный просмотр ТВ и расхождение в биологических ритмах.

В ладу и взаимопонимании живет немалая часть пар: 34% мужчин и около 30% женщин заявили, что их все устраивает в их вторых половинках.