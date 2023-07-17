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НовостиОбщество17 июля 2023 15:14

Задолжал и сбежал: алиментщик из Якутии, бросивший ребенка в Кирове, может быть в Москве

Кировские приставы ищут алиментщика, задолжавшего сыну почти миллион рублей
Петр МАКСИМОВ
Если вы что-то знаете о местонахождении Камбура - сообщите приставам. Фото: vk.com/gufsspkirov

Если вы что-то знаете о местонахождении Камбура - сообщите приставам. Фото: vk.com/gufsspkirov

Отделение судебных приставов № 1 (Киров) разыскивает Игоря Камбура. Причина - злостное уклонение от уплаты алиментов.

Должнику 50 лет (родился в Якутске 24.09.1972). Игорь Георгиевич Камбур умышленно скрывается от исполнения алиментных обязательств: он задолжал 12-летнему сыну более 970 тысяч рублей.

- Предположительно, должник может находиться в Москве или Московской области, - отмечают в ГУФССП России по Кировской области.

Кировчан просят оказать содействие в розыске: если вы что-либо знаете о местонахождении Игоря Камбура - сообщите по телефонам 8-951-355-05-55, 8(8332) 48-99-05.