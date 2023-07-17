Реку Медянку в Кировской области сделают чище по решению суда

Активисты уже не раз говорили о проблеме загрязнения этой реки. Фото: Народный фронт

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как водопользователь (производство в поселке Мурыгино Юрьянского района) соблюдает водное и экологическое законодательство.

В итоге нашлись нарушения. Предприятие сбрасывает сточные воды в реку Медянку, так как водный объект предоставлен ему в пользование. Однако есть требования к содержанию загрязняющих веществ, которые компания не соблюдает: превышена их предельно допустимая концентрация (ПДК).

Суд по иску прокуратуры обязал ответчика обеспечить качество поверхностных вод в Медянке в месте сброса стоков.

Ранее Народный фронт и местные жители не раз обращали внимание на проблему загрязнения Медянки.