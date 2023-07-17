Детей кировских бойцов спецоперации продолжают бесплатно отправлять на отдых

Ребят бесплатно отправляют в летние загородные учреждения. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области продолжается запись детей участников спецоперации в лагеря. Путевки в летние загородные учреждения бесплатные, - напоминают в региональном правительстве.

С 17 мая 2023 года уже почти 900 заявителей воспользовались этой мерой поддержки. Получить такую путевку может не только родной или усыновленный ребенок бойца СВО, но и совместно проживающий с ним ребенок супруги. Достаточно обратиться в МФЦ.

Для получения путевки нужны следующие документы:

- паспорт (удостоверение личности родителя / законного представителя);

- удостоверение, соответствующее форме (пп. 1, 2) по распоряжению правительства;

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

- непосредственно заявление на путевку.