Кировский бизнес получил 590 миллионов рублей льготными займами

Центр выдал 280 займов за полгода Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года центр «Мой бизнес» выдал кировчанам 280 займов. Их общая сумма - 590 миллионов рублей.

Деньги дали на развитие предприятий, пополнение балансов, закупку техники и материалов.

На сегодня предпринимателям доступны 17 программ льготного кредитования от «Моего бизнеса», - уточняют в правительстве Кировской области.

Спросом пользуются программы финансирования начинающих предпринимателей (микрозаймы до 5 миллионов под 2% годовых), помощи самозанятым (до 500 тысяч под 4% годовых) и предпринимателям приоритетных видов экономической деятельности (займы под 6 - 7,5% годовых).

По словам директора центра «Мой бизнес» Дениса Скобелкина, задача - «дорастить» малый бизнес: предприятия, поддержанные государством, растут быстрее. На 1 рубль поддержки они приносят 7 рублей налогов.