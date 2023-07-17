Газопроводы бесплатно подведут к границам 5 000 участков в Кировской области

В Кирове газ дали 58 слободам и деревням в пригородах. Фото: правительство Кировской области

Газопроводы бесплатно подвели к границам 12 739 земельных участков в Кирове и районах. В планах на 2023 год стоят еще 5 000 домовладений. Об этом сообщают в правительстве Кировской области.

Сейчас бригады работают в 292 поселениях. Так, в Кирове газопроводы уже построены в 58 слободах и деревнях. Подрядчик монтирует 4 межпоселковых газопровода (102 километра).

Раньше срока сдан объект в Уржумском районе, теперь сети прокладывают в Котельниче.

Напомним, ранее в регионе утвердили программу развития газоснабжения и газификации-2025. По обновленным данным, газ появится еще в 140 населенных пунктах. 267 котельных также переведут на газ.