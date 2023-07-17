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НовостиОбщество17 июля 2023 11:55

45 дворов уже отремонтировали в Кирове

В частности, привели в порядок 7 придомовых территорий в Нововятске
Петр МАКСИМОВ
Суммарный план на год - 105 отремонтированных дворов. Фото: киров.рф

Суммарный план на год - 105 отремонтированных дворов. Фото: киров.рф

В Кирове благоустраивают дворы. Источник финансирования - ППМИ (проект поддержки местных инициатив).

В Октябрьском районе завершили работы на улице Чернышевского, 34: здесь заасфальтировали дорогу и сделали тротуары.

В Нововятске привели в порядок 7 дворов: по улицам Орджоникидзе, Опарина, Ленина, Кирова, Конституции, Строителей. Приемку ведут специалисты УДПИ и департамента городского хозяйства.

По данным мэрии, на сегодня в Кирове благоустроили 45 дворов. Еще по 49 адресам подрядчики продолжают работу. Всего в нынешнем году в порядок приведут 105 придомовых территорий - рекордное количество за последние несколько лет.