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НовостиОбщество17 июля 2023 11:10

В Кировской области на протяжении 30 лет не велась работа по борьбе с борщевиком

В текущем году на эти цели выделили средства, но не все муниципалитеты использовали их эффективно
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На борьбу с опасным растением в 2023 году выделили 32 миллиона рублей.

На борьбу с опасным растением в 2023 году выделили 32 миллиона рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На еженедельной планерке у губернатора обсудили вопрос борьбы с борщевиком. С докладом по ситуации выступил зампред правительства региона Юрий Терешков.

- В Кировской области на протяжении 30 лет системная борьба с борщевиком не велась, средства на эти цели не выделялись. В этом году по поручению губернатора Александра Соколова на борьбу с борщевиком впервые были выделены средства - 32 млн рублей, - рассказал он.

По словам Терешкова, не во всех муниципалитетах была эффективно проведена работа, сделанная на выделенные средства. На некоторых территориях скашивание провели уже поздно. Не везде уделялось внимание борьбе с растениями на частных территориях.

По итогам Александр Соколов заявил о необходимости создания понятной методики ликвидации растения.