В 2023 году в Кирове модернизируют 56 км сетей теплоснабжения

Работы проведут на 334 участках. Фото: Олег УКЛАДОВ

Реконструкцию проведут по концессионному соглашению. Оформлено проведение работ на 334 участках. Самые крупные из них расположены на улицах Цеховой, Шинников, Широнинцев, Воровского, Красноармейской, Некрасова, Калинина, Чапаева и на Октябрьском проспекте. На данный момент уже выполнено 55% запланированных обновлений.

Во время еженедельной планерки Александр Соколов также обратил внимание на соблюдение сроков проведения работ и благоустройства территорий после раскопок.

- Работы по замене теплосетей должны доставлять минимальные неудобства гражданам. Следите за работами. Рабочие должны быть на участке с 8 утра и до 8 вечера. И не так, что один человек с лопатой работает, а пятеро стоят и смотрят на него. Берите с подрядчиков график работ и следите за его соблюдением, - заметил глава региона.

В случае нарушения сроков администрация Кирова проводит претензионную работу.