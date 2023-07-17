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НовостиОбщество17 июля 2023 9:21

Налогоплательщики Кировской области заплатили по УСН дополнительный миллиард рублей

Таковы результаты применения льготных ставок за минувший год
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сумма налоговых льгот в 2022 году составила 977 миллионов рублей.

Сумма налоговых льгот в 2022 году составила 977 миллионов рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во время еженедельной планерки у губернатора с докладом выступил руководитель регионального УФНС Василий Сметанин. Он сообщил о результатах применения льготных ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН).

По ней в 2022 году налогоплательщики дополнительно заплатили миллиард рублей. Сумма налоговых льгот составила 977 миллионов.

Как напомнили в областном правительстве, региональный Минпромторг разработал предложения по снижению налоговых ставок по УСН на 2023-2025 годы по поручению Александра Соколова. Губернатор поручил продолжить мониторинг.