В 2023 году Кировская область на 30% перевыполнила норму весеннего призыва

В военкоматы явилось больше призывников, чем требовала норма.
Фото: Александр ГЛУЗ
Итоги весенней призывной кампании подвели на еженедельной планерке у губернатора. С докладом выступил военный комиссар Кировской области Геннадий Боков.
По его словам, норму, установленную ЦВО, выполнили в полном объеме досрочно. По итогам количество явившихся в военкоматы граждан на 30% превысило план.
- Итоги призыва еще раз доказывают, что наша молодежь активна, деятельна и патриотична. Кировская область - один из самых патриотичных регионов нашей страны, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.
Ранее мы также сообщали, что в Кировской области народные дружинники пресекли более 1200 правонарушений за полгода.