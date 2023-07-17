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НовостиОбщество17 июля 2023 9:12

В 2023 году Кировская область на 30% перевыполнила норму весеннего призыва

Установленный план выполнили в полном объеме досрочно
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В военкоматы явилось больше призывников, чем требовала норма.

В военкоматы явилось больше призывников, чем требовала норма.

Фото: Александр ГЛУЗ

Итоги весенней призывной кампании подвели на еженедельной планерке у губернатора. С докладом выступил военный комиссар Кировской области Геннадий Боков.

По его словам, норму, установленную ЦВО, выполнили в полном объеме досрочно. По итогам количество явившихся в военкоматы граждан на 30% превысило план.

- Итоги призыва еще раз доказывают, что наша молодежь активна, деятельна и патриотична. Кировская область - один из самых патриотичных регионов нашей страны, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области народные дружинники пресекли более 1200 правонарушений за полгода.