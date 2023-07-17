В Лянгасово 18 июля ограничат движение через железнодорожный переезд

Движение ограничат на несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лянгасово временно перекроют железнодорожный переезд. Подробности сообщили в ГИБДД города Кирова.

Движение частично ограничат на втором переезде со стороны улицы Комсомольской. Как сообщает ведомство, это связано с производственной необходимостью смены резинокордового настила. Ограничения будут действовать 18 июля с 8 до 14 часов.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям продумать альтернативные маршруты движения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове на неделю ограничат проезд по перекрестку улиц Сурикова и Калинина из-за реконструкции теплосетей. Подробности можно узнать здесь.