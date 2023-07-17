Александр Соколов поблагодарил энергетиков за устранение последствий непогоды

Работа велась круглосуточно, без перерывов. Фото: kirovreg.ru

Вопрос обсудили на еженедельной планерке у губернатора. Речь шла о стихии, которая обрушилась на Кировскую область с 8 по 11 июля. За сутки в регионе выпала месячная норма осадков. Энергетики круглосуточно продолжали восстанавливать электроснабжение.

- Благодарю каждого, и уверен, жители тоже присоединяться к этим словам, кто, несмотря на непогоду, выходные дни, позднее время суток, помогал справиться с последствиями стихии. Прошу министерство энергетики и ЖКХ дать предложения по поощрению людей, - заявил Александр Соколов.

Киров в основном пострадал в понедельник, 10 июля. Администрация города сейчас делает финансовые расчеты по исправлению ситуации, по итогам которых сити-менеджер Вячеслав Симаков обратится в правительство области. Губернатор предложил совместно смотреть финансовую модель по благоустройству города - в том числе и по ливневым канализациям.