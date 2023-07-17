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НовостиОбщество17 июля 2023 7:59

В Кировской области создают межшкольную психологическую службу

На данный момент создано 14 ставок специалистов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Создание межшкольной службы позволит выявлять учреждения, где есть проблемы, и направлять туда психологов.

Создание межшкольной службы позволит выявлять учреждения, где есть проблемы, и направлять туда психологов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В школах Кировской области создадут психологическую службу. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Владимира Шабардина.

- Мы давно настаиваем на необходимости создания в регионе межшкольной психологической службы и можем говорить о том, что создание такой службы началось. Дополнительные ставки психологов выделены в Центре дистанционного образования детей, - рассказал Шабардин.

На данный момент создано 14 ставок психологов. По мнению уполномоченного, этого недостаточно, и необходимо добиваться увеличения их числа.

Как считает Шабардин, профессиональные психологи могут снизить риск возникновения конфликтов в учебных заведениях. Создание межшкольной службы позволит выявлять учреждения, где есть проблемы, и направлять туда специалистов. При этом областной Минобр обязан разработать их четкие должностные обязанности.