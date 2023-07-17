Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 7:35

В Кирове братья-подростки столкнули с горки ребенка и испинали

В мальчика также кидали гравий
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Подростки поссорились с незнакомым мальчиком на детской площадке.

Подростки поссорились с незнакомым мальчиком на детской площадке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове братья 8 и 10 лет испинали сверстника. Об этом сообщили в теруправлении по Первомайскому району.

Подростки поссорились с незнакомым мальчиком на детской площадке. Братья столкнули 11-летнего ребенка с горки и затем начали пинать ногами. Кроме того, они кидали в пострадавшего гравий.

Уточняется, что за нанесение побоев к подросткам применят принудительные меры воздействия. В том числе, согласно УК РФ детям могут вынести предупреждение, ограничить досуг, обязать загладить причиненный вред.