В Кирове братья-подростки столкнули с горки ребенка и испинали

Подростки поссорились с незнакомым мальчиком на детской площадке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове братья 8 и 10 лет испинали сверстника. Об этом сообщили в теруправлении по Первомайскому району.

Подростки поссорились с незнакомым мальчиком на детской площадке. Братья столкнули 11-летнего ребенка с горки и затем начали пинать ногами. Кроме того, они кидали в пострадавшего гравий.

Уточняется, что за нанесение побоев к подросткам применят принудительные меры воздействия. В том числе, согласно УК РФ детям могут вынести предупреждение, ограничить досуг, обязать загладить причиненный вред.